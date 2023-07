De virada, São Paulo vence clássico contra o Palmeiras e avança à semifinal da Copa do Brasil

Piquerez abriu o placar para o alviverde, mas Caio Paulista e David garantiram a vitória tricolor por 2 a 1 (agregado em 3 a 1)

BRUNO ESCOLASTICO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Caio Paulista marcou o gol do empate, e David garantiu a vitória



No Choque-Rei desta quinta-feira, 13, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, e assim como em 2022, o São Paulo garantiu a vaga à semifinal ao vencer o Palmeiras por 2 a 1, de virada, e por 3 a 1 no agregado. Precisando da vitória, o Verdão foi mais incisivo no ataque durante todo o primeiro tempo. Rony teve duas boas oportunidades, mas finalizou para fora. Depois dos 20 minutos, o São Paulo se lançou ao ataque e também teve duas grandes chances. E quando parecia que o momento era do Tricolor, Piquerez cruzou na esquerda e, com efeito, a bola encobriu o goleiro Rafael e morreu no fundo da rede, abrindo o placar e empatando o duelo em 1 a 1, no agregado. No segundo tempo, logo aos 4 minutos, Caio Paulista empatou o jogo no Allianz Parque. Dez minutos depois, Calleri marcou mais um, mas a arbitragem anulou o lance por falta na jogada. A partir daí o jogo ficou muito quente, com discussões e faltas. Aos 43 minutos, David recebeu livre, bateu na saída de Weverton e virou o jogo para 2 a 1, confirmando a vaga à semifinal do torneio. Agora o Tricolor espera o vencedor de Corinthians e América-MG (Coelha venceu a ida por 1 a 0) do próximo sábado.