Ex-marido de Titi Müller rebate acusações de violência doméstica: ‘Criou um circo’

‘Ação cível busca proteger minha paternidade’, afirmou Tomás Bertoni em pronunciamento oficial sobre o caso

Reprodução/Instagram/@titimuller_ Titi Müller e Tomás Bertoni são pais de Benjamin, de 2 anos e 8 meses



O guitarrista da banda Scalene, Tomás Bertoni, se pronunciou sobre a polêmica envolvendo sua ex-esposa, Titi Müller, e acusações de violência doméstica e psicológica. Nas redes sociais, o músico afirmou prezar pela privacidade de Benjamin, filho do casal que completa 3 anos em junho deste ano. “O processo de separação de um casal jamais deveria ser espetacularizado. Términos de ciclos e acertos de rotinas podem ser complexos, mas jamais deveriam se sobrepor à privacidade e à boa relação do pai e da mãe com o próprio filho. Antes de mais nada, é desrespeitoso com ele”, opinou. “Tenho provas do que falei, tanto é que aos poucos está vindo aos poucos no jurídico, tanto cível como criminal. As retaliações vindas da Titi andam em paralelo e crescem conforme o circo por ela criado vai sendo revelado”, declarou o empresário. Na quinta-feira, 23, a equipe de advogados da apresentadora afirmou, em entrevista ao canal de notícias GloboNews que ela estava sendo vítima de violência processual ao ser impedida de falar sobre Bertoni e sua família nas redes sociais.

Tomás Bertoni, que é irmão do cantor Gustavo Bertoni e filho do ex-ministro da Justiça Torquato Jardim, ainda afirmou ser um pai presente e disse que as alegações de Müller o impedem de desempenhar sua paternidade e de proteger a integridade de sua família. “Sou plenamente presente na rotina do nosso filho em todas as frentes e esferas, do âmbito escolar a consultas médicas, de passeios a viagens, algo que faço com amor e tenho como prioridade. A ação cível não impede manifestações sobre a maternidade, nem de forma alguma a silencia de nada, apenas impede ataques a mim e minha família e, principalmente, busca proteger minha paternidade”, disse. “Não vou cair na armadilha de achar que os comentários agressivos e sensacionalistas são ou vão ser minha realidade. Não são e não serão”, concluiu.