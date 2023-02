Rita Lee é internada em São Paulo; família se manifesta

Roberto de Carvalho, marido da cantora, disse que internação tem relação com o tratamento oncológico feito pela artista

Reprodução/Instagram/ roberto_de_carvalho Rita Lee foi internada em São Paulo



A cantora Rita Lee foi internada em São Paulo. A informação foi confirmada pela família da artista nesta sexta-feira, 24, pelas redes sociais. O músico Roberto de Carvalho, que é casado com Rita, tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde da rainha do rock brasileiro. “Como qualquer pessoa que passou ou que passa por tratamento oncológico, internações para exames e avaliações podem ser necessárias. A família agradece o carinho, certa do respeito à privacidade, como estabelecido desde o início”, publicou no Instagram. Em maio de 2021, Rita foi diagnosticada com um tumor no pulmão em estágio inicial. A artista passou por tratamentos de imunoterapia e radioterapia e, em abril do ano passado, Beto Lee, um dos filhos da artista, anunciou que sua mãe estava curada. “Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual”, comentou Beto na ocasião.

