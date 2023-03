Ex-ministro, ator e campeão do ‘BBB’: Relembre antigos namoros de Sabrina Sato

Apresentadora e ex-participante do ‘BBB 3’ anunciou o fim de seu relacionamento com o ator Duda Nagle nesta terça-feira, 21

Reprodução/Instagram/sabrinasato Sabrina e Duda se conheceram em 2016 e tiveram uma filha juntos



A apresentadora Sabrina Sato anunciou nesta terça-feira, 21, o término de seu relacionamento com o ator Duda Nagle. Os dois se conheceram em 2016 e tiveram uma filha durante os sete anos de relacionamento. Esse não foi o primeiro namoro com figuras públicas de Sabrina. Relembre os antigos relacionamentos da apresentadora. O primeiro relacionamento público de Sabrina aconteceu durante sua participação no “Big Brother Brasil 3”, quando se envolveu com Dhomini, seu colega de confinamento que acabou sendo campeão da edição. Fora da casa, o relacionamento continuou, mas não durou muito. Após terminar com Dhomini, Sabrina começou um romance com o humorista Carlinhos Silva, o Mendigo. O relacionamento começou na época em que ela entrou para o elenco do programa Pânico na TV, do qual Carlinhos também fez parte. O relacionamento foi de 2003 a 2005. Em 2007, Sabrina engatou um namoro com o diretor de cinema Ernani Nunes, mas o casal se separou em 2008. Até 2022, Nunes foi casado com Juliana Alves, colega de Sabrina no ‘BBB 3’. Entre 2009 e 2012, Sabrina se relacionou com Fábio Faria, ex-deputado federal e ex-ministro das Comunicações que, atualmente, é casado com Patrícia Abravanel. O último namoro de Sabrina antes de se relacionar com Duda Nagle foi com o ator João Vicente de Castro. Eles começaram a namorar em 2013 e terminaram em 2015. Apesar do fim da relação, os dois continuam amigos.