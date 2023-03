Atriz do filme de terror ‘Sorria’ investe na indústria pornô e revela: ‘É bastante intenso’

Caitlin Stasey falou como é ser roteirista e diretora de filmes eróticos e definiu o ramo como mais inclusivo

Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Caitlin Stasey estrelou o filme de terror 'Sorria' (2022)



A atriz Caitlin Stasey, que fez sucesso no filme de terror “Sorria” (2022), surpreendeu ao falar que tem focado sua carreira na indústria pornô. A artista australiana de 32 anos expandiu seu currículo e atualmente é também roteirista, produtora e diretora de filmes eróticos. “O conteúdo é bastante intenso, mas funciona como qualquer outro set de filmagem”, comentou Caitlin no podcast “I’ve Got News for You”. Para a atriz, esse ramo é mais inclusivo, o que consequentemente gera mais oportunidades: “Tem muitas mulheres. Na verdade, acho que há mais diretoras na pornografia do que no cinema e na televisão convencionais”.

A missão de dirigir um longa é, para a artista, mais difícil que a de atuar. “Como ator, seu trabalho é entrar em cena… você tem controle sobre uma parte bem pequena de um enorme projeto. E quando você é diretor, você é juiz, júri e carrasco”, explicou. Em 2021, Caitlin dirigiu um filme pornô lésbico que foi inspirado em um comercial de perfume, isso porque na visão dela esse tipo de publicidade muitas vezes não faz sentido. No longa, três mulheres têm relações sexuais em um piquenique ao ar livre. “[Comerciais de perfume] é como se fossem escritos por algoritmos de outro planeta, mas eles são sempre tão sexy e parece que sexo está sempre prestes a acontecer – todo mundo está sempre cheirando os pescoços e os pulsos dos outros”, falou a diretora ao explicar a ideia do longa.