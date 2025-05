Ex-mulher diz que Paulo Cupertino ‘matou três pessoas a sangue frio’, incluindo ator de Chiquititas

Vanessa Tibcherani ressaltou que o acusado sempre demonstrou um comportamento misógino e que não tinha qualquer tipo de carinho pela filha, Isabela

Divulgação/Polícia Civil de São Paulo Expectativa é que a sentença sobre o caso seja divulgada amanhã



Vanessa Tibcherani, de 45 anos, declarou que Paulo Cupertino é o autor do assassinato de Rafael Miguel, ator de Chiquititas, e de seus pais, ocorrido em 2019. Durante seu relacionamento com Cupertino, ela relatou ter sido vítima de agressões físicas, incluindo ferimentos nas costelas e no nariz. Em 2004, Vanessa chegou a registrar um boletim de ocorrência contra ele, mas acabou desistindo após receber ameaças. “Ele assassinou três pessoas a sangue frio. Ele seria capaz, pois me bateu a vida inteira. Imagina o que ele faria com estranhos?”, disse.

A mulher ressaltou que Cupertino sempre demonstrou um comportamento misógino e que não tinha qualquer tipo de carinho pela filha, Isabela. Ela, por sua vez, também prestou depoimento e afirmou que Cupertino teria assassinado um homem que teve um relacionamento com sua mãe. O caso está sendo acompanhado de perto, com a participação de oito testemunhas que serão ouvidas durante o julgamento. A expectativa é que a sentença sobre o caso seja divulgada amanhã.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias