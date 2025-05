Prêmio da Música Brasileira anuncia atrações da noite de premiação

Também se apresentam João Bosco, com Sandy e Mestrinho, Agnes Nunes com Fábio Jr, João Gomes com Mayck & Lyan, Os Garotin com Junior, Lenine com Luana Prado, Paula Fernandes com Tiago Iorc, entre outros