Ex-namorada de Darlan Cunha acusa ator de agressão: ‘Ele já me bateu até desmaiar’

Aryane Corrêa afirmou que sofria agressões físicas e psicológicas e que recebeu ameaças do interprete de Laranjinha; ator nega as acusações e procura advogado

Reprodução/Instagram/dreamary/Divulgação/Globo Aryane Corrêa acuda Darlan Cunha de violência doméstica



A ex-namorada do ator Darlan Cunha, Aryane Corrêa, fez um post no Instagram na última quinta-feira, 7, que está repercutindo nas redes sociais. Ela relatou que foi agredida pelo artista, que ficou conhecido por interpretar Laranjinha em “Cidade dos Homens”, durante o namoro. Junto com o relato, ela postou fotos em aparece machucada e de um Boletim de Ocorrência que abriu contra Darlan. “Eu pensei em inúmeras vezes se iria realmente expor minha vida aqui, quem me conhece sabe que não sou de expor meu antigo relacionamento, mas eu não estou aqui depois de tanto tempo para não deixar passar em branco, quero que todas a mulheres tenham a certeza que por mais difícil que seja você consegue sim sair de um relacionamento abusivo”, começou dizendo na legenda da publicação.

Segundo Aryane Corrêa, entre idas e vindas o relacionamento durou dois anos. “Durante um ano sofri abuso psicológicos e físico, sim, ele bate em mulher e bateu em mim, e quando tive forças para fazer uma ocorrência descobri que tinham mais quatro lá, ele já me bateu até desmaiar, já me bateu até eu me urinar e em uma das nossas brigas ele disse: ‘Não me irrita se não faço você se mijar de novo’. Vivi momentos que pareciam estar em um conto de fadas, mas quando descobri a primeira traição comecei a viver um inferno. Todas as brigas era sempre eu a culpada”, afirmou a ex de Darlan. Ela ainda acrescentou que era xingada de “puta” e “vagabunda”. “Ele nunca me amou, ele nunca me admirou. Hoje, eu me sinto liberta, feliz, me sinto como se tivesse superado tudo isso, mas ainda preciso me recuperar dos danos psicológicos mas isso é uma eterna construção.”

Darlan negou as acusações de Aryane e, em nota enviada a Jovem Pan, informou o seguinte: “Repudio qualquer tipo de violência. Principalmente contra mulheres. As acusações citadas não procedem e já foram encerradas pela justiça em janeiro de 2020, na medida em que foi absolvido por sentença judicial. Meus advogados já estão trabalhando no intuito de notificá-la para a remoção do post”. Além da postagem, a ex-namorada do ator expôs áudios nos stories do Instagram em que mostra que foi ameaçada e com a repercussão do caso disse que, mesmo com as críticas que está recebendo por expor o ator, ninguém vai calar sua voz.