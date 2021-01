Zayn Malik, ex-integrante do One Direction, lança música inédita do seu novo álbum

‘Vibez’ faz parte do álbum ‘Nobody is Listening’, que será lançado no próximo dia 15 de janeiro

Reprodução/YouTube Zayn Malik no clipe da nova música 'Vibez' do álbum 'Nobody is Listening'



O músico Zayn Malik, ex-integrante da boy band One Direction, lançou uma faixa inédita do seu novo trabalho. Vibez é uma das 11 músicas do álbum “Nobody is Listening”, que deve ser divulgado na íntegra no próximo dia 15 de janeiro. Zayn também publicou um trecho da canção no feed do Instagram e a postagem já teve quase três milhões de curtidas. O mesmo sucesso está se repetindo no clipe dessa nova música que já está disponível no YouTube. Para a alegria dos fãs, o músico disponibilizou uma prévia do novo trabalho na plataforma de streaming Apple Music. O novo disco também terá a canção Better, lançada em setembro do ano passado e conseguiu chegar a posição de número 89 na Billboard Hot 100, dos Estados Unidos. Desde que saiu do One Direction, Zayn Malik já produziu os álbuns: “Icarus Falls”, em 2018, e “Mind of Mine”, de 2016.

*Com informações da Agência Estado