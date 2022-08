Ex-namorada de Jô Soares, Claudia Raia fala de ‘choque’ ao saber da morte: ‘Sinto um vazio’

Atriz lamentou a morte do artista, disse que ele escolheu seu nome artístico e que salvou sua vida

Reprodução/Globo Claudia Raia viveu um relacionamento com Jô Soares na década de 80



A atriz Claudia Raia lamentou a morte do humorista Jô Soares, que faleceu na madrugada desta sexta-feira, 5, aos 84 anos. A artista namorou com o ex-apresentador da Globo na década de 80, quando ela tinha 17 anos e ele 45. Em seu relato, Claudia enfatizou que não foi fácil receber a notícia da morte de Jô. “Foi um choque para mim. Sabe aquelas pessoas que a gente acha que estarão sempre aqui, que são eternas? Jô era uma dessas pessoas para mim. Meu pai, meu amor, meu amigo, meu conselheiro… ele representava tanta coisa para mim! Seu jeito de encarar a vida, de olhar e reparar em quem estava diante dele sempre me inspirou”, escreveu no Instagram. “Atenção genuína e o nosso tempo são das coisas mais preciosas que podemos dar a alguém. Jô era especialista nisso. Um ser humano inspirador, genial, talentoso e sempre disponível. Uma pessoa que fazia questão de exaltar os outros, de incentivar, de dar a mão e levar pelo braço quem quer que fosse. Pode reparar em suas entrevistas: muitas vezes, ele segurava na mão do entrevistado para tranquilizá-lo. Era esse o nível de cuidado com o outro que ele tinha.”

A artista, que hoje é casada com o ator Jarbas Homem de Mello, disse que conhecer o Jô foi “um divisor de águas” na sua vida. “Antes dele eu era Maria Claudia Motta Raia; depois dele, eu passei a ser Claudia Raia. Sim, foi ele quem me batizou artisticamente, e isso já diz tudo. Não haveria hoje uma Claudia Raia sem o Jô. Seja porque ele me deu o nome artístico, me deu a primeira oportunidade na TV e porque salvou a minha vida, quando me pegou pela mão e me levou ao médico depois de ver uma pinta na minha perna. Lá descobri que era um melanoma. Ele salvou mesmo a minha vida”, declarou. Saber que o celebrou em vida é algo que acalma o coração de Claudia, que nunca escondeu o carinho que nutriu pelo artista. “Sempre disse a ele o quanto o amava, o quanto ele era, e continuará sendo, importante para mim, na minha trajetória. Hoje, no lugar das gargalhadas que sempre demos juntos, sinto um vazio enorme. Mas o que perdurará não será a tristeza pela sua partida: será a saudade e as memórias tão preciosas que cultivamos. Seu legado será eterno, Jô. Já estou com saudade. Te amo para sempre”, concluiu.