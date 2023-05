Ex-noivo de Marília Mendonça se casa e homenagem à cantora em festa choca: ‘Desrespeito’

Cantora viveu um relacionamento de dois anos com Yugnir Ângelo; ex-Power Couple se casou com Mirela Janis

Reprodução/Instagram/mirelajanis/Twitter/alfineteiteen Casamento de Yugnir Angelo e Mirela Janis contou com show de Felipe Araújo



Os ex-participantes do “Power Couple” Yugnir Ângelo e Mirela Janis se casaram na noite desta quarta-feira, 10, em João Pessoa, na Paraíba. O evento luxuoso contou com a presença de famosos e show do cantor Felipe Araújo. Durante a festa houve uma homenagem à cantora Marília Mendonça, que morreu em novembro de 2021, aos 26 anos, vítima de um acidente aéreo. Enquanto o sertanejo cantava De Quem é a Culpa?, um dos hits da Rainha da Sofrência, fotos dela foram exibidas em um telão. O momento dividiu opiniões porque Yugnir e Marília viveram um relacionamento, que começou em 2015. O noivado aconteceu no ano seguinte, mas a relação não vingou e chegou ao fim em 2017. Depois de um tempo, ao falar sobre o término com fãs nas redes sociais, Marília declarou: “Achei estranho acordar e não ter mais vontade de permanecer. Foi barra por ele. Mas, no final, não é algo que me magoa falar sobre”.

Ela também contou na ocasião que não tinham mais contato com o ex-noivo: “Ele insistiu. Me magoou. Hoje, nem nos falamos mais. Precisou de distância para ele entender por completo”. A homenagem feita no casamento gerou críticas nas redes sociais. Algumas pessoas acreditam que foi Felipe quem preparou, já outras acham que Yugnir sabia que haveria esse momento no show. “Está zoando que o Yugnir meteu uma homenagem para Marília no casamento dele??? Que viagem foi essa…”, escreveu uma pessoa no Twitter. “Sério que fizeram homenagem para Marília no casamento do ex dela? A noção enfiaram no c*?”, comentou outra. “Não é por nada não, mas o Felipe Araujo não podia homenagear a Marília em outro casamento, não no casamento do ex noivo dela. Achei bem desrespeito com os noivos”, acrescentou mais uma.

Gente??? Fizeram homenagem para Marília Mendonça no casamento do ex-noivo dela 😳 pic.twitter.com/LJP54eAzwm — ALFINETEITEEN (@alfineteiteen) May 11, 2023

Tá zoando que o Yugnir meteu uma homenagem pra Marilia no casamento dele??? Que viagem foi essa.. — LUCAS DA MARILIA (@lucaasrj_) May 11, 2023

Yugnir meteu uma homenagem pra Marília, sua ex-noiva cujo noivado acabou pq ele TRAIU ela, no casamento dele? Mas é mto esquisitinho esse macho — Beatriz Vega 💖 (@biavegaa) May 11, 2023

O ex-noivo da Marília meteu uma homenagem pra ela no CASAMENTO dele (??????) — Floripa patroas🪪👑 (@floripmem) May 11, 2023

Sério que fizeram homenagem pra Marília no casamento do ex dela?????? A noção enfiaram no cu? — Marcanzonii 💕 (@marcanzonii) May 11, 2023