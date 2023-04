Mãe de Marília Mendonça diz que está ‘chocada com tanta monstruosidade’ após fotos de necrópsia vazarem

Ruth Moreira clamou por justiça e espera que os responsáveis paguem pelo crime; ela também pediu aos seguidores para que não compartilhem as imagens

Reprodução/Instagram/donaruthoficial/mariliamendoncacantora Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, manifestou-se após fotos do corpo da filha vazarem



Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, quebrou o silêncio e se manifestou após fotos da necrópsia do corpo da filha, que foram tiradas no Instituto Médico Legal (IML), vazarem nas redes sociais. A artista morreu em novembro de 2021 em um acidente aéreo em Minas Gerais. Na manhã desta sexta-feira, 14, ela expressou sua revolta nos stories do Instagram. “Está tudo bem com a família, apesar do episódio de ontem. Eu não me pronunciei ontem por causa do Leozinho [filha de Marília e Murilo Huff], ele já entende algumas coisas que eu falo, ele já entende quando acontece alguma coisa”, explicou Ruth. “Quero dizer que a família está chocada com tanta monstruosidade, mas também não me surpreende. O mundo não me surpreende mais, esses monstros que fizeram isso não me surpreendem. O que está falando é lei, está faltando justiça. As redes sociais não podem ser terra sem lei.”

Em seu relato, a mãe da eterna Rainha da Sofrência clamou por uma providência: “A gente precisa que esses delinquentes paguem. Não tem outra palavra, são delinquentes, que não respeitam a memória de uma pessoa que se foi, seja ela quem for, não é porque é minha filha e porque é a Marília. Não respeitam a dor da família. Quero deixar um recadinho para as pessoas que fizeram isso: vocês vão lembrar de mim em certo momento da vida, não desejo para vocês a dor que eu passei, mas num certo momento da sua vida, vocês vão lembrar disso que vocês fizeram”. Ruth também fez um pedido aos seguidores: “Não compartilhem [as imagens], isso é crime. Não dê Ibope para criminoso, porque você vai estar cometendo um crime também”. O advogado Robson Cunha, que representa a família de Marília, declarou em nota que “o Estado é o responsável pela guarda e proteção das informações e documentos que estão sob a sua tutela” e que “tanto o Estado quanto os agentes que divulgaram a imagem devem ser responsabilizados”, pois é um “fato gravíssimo”. A Jovem Pan entrou em contato com a Polícia Civil de Minas Gerais, mas ainda não obteve retorno.