Ex-participante do ‘Casamento às Cegas’ é expulso de balada após sexo no banheiro: ‘Queriam me tirar pelado’

Thiago Rocha disse que não se arrepende do que fez e contou que ‘partiu para agressão’ para conseguir colocar a calça antes de deixar o local

Reprodução/Instagram/thiagorochanz/28.12.2021 Thiago Rocha participou da primeira temporada do 'Casamento às Cegas Brasil'



O paraquedista Thiago Rocha, que ficou conhecido por sua polêmica participação no reality da Netflix “Casamento às Cegas Brasil”, confirmou que foi expulso por seguranças de uma balada em Florianópolis, Santa Catarina, após ser flagrado tendo relações sexuais no banheiro com uma mulher que conheceu no local. Após o vídeo que mostra Thiago sendo expulso da balada cair nas redes sociais, ele se pronunciou no Instagram dizendo que não se arrepende de nada e que faria tudo de novo. “Fui a uma baladinha aqui em Floripa com uns amigos meus, conheci uma menina, a gente se pegou, se beijou, o clima esquentou e os dois resolveram ir para o banheiro fazer sexo. Aconteceu. Não foi a primeira [vez] e não será a última. Quem nunca?”, questionou.

Segundo o ex-participante do “Casamento às Cegas”, ele foi reconhecido assim que chegou à balada e isso atraiu olhares. Thiago disse também que foi surpreendido com o flagra porque a porta do banheiro em que estava tendo relação sexual estava fechada. “Os seguranças presenciaram [o sexo no banheiro], abriram a porta e queriam me tirar para fora pelado. Acho que eles queriam me ver pelado, só pode. Mas eu não deixei, tive que partir para a agressão, [fui] para cima dos caras para ter tempo de colocar minha calça. A menina não consegui ver, queriam constranger a gente”, afirmou. “Infelizmente, não deu para finalizar, não sei quem é a garota, não deu tempo de perguntar.”

Após ser retirado à força do local, o paraquedista desmaiou e acordou do lado de fora do estabelecimento com a sobrancelha sangrando. “Achei que eles tinham me batido depois de terem me apagado, mas não, meus amigos falaram que eles não me bateram. Foi o relógio de um deles que me deu a gravata [que me machucou]”, contou. Thiago enfatizou que esse tipo de situação pode voltar a acontecer. “Garanto a vocês que se eu sentir tesão na próxima balada, ficar com uma menina e não der tempo [de sair do local], vou transar no banheiro. Fod*-se, não estou nem aí para ninguém. Faço o que eu quero, sou solteiro e não devo satisfação para ninguém.” Na manhã desta terça-feira, 28, ele postou stories rebatendo as pessoas que estão julgando sua atitude. “Algumas críticas, alguns apoiadores e vida que segue. É difícil ser quem você é nesse mundo de hoje. Não dá para perder a essência, ninguém vai me mudar não”, afirmou.