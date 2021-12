Busca novidades? 5 filmes de Natal que estrearam em 2021 na Netflix

Comédias românticas com Nina Dobrev e Vanessa Hudgens, longa com temática LGBTQIA+ e aventura sobre a origem das lendas natalinas estão entre as opções

O fim de ano chegou e a Netflix está lotada de títulos natalinos que ajudam a entrar no clima dessa tradicional festa. Mesmo com tramas clichês e até previsíveis, é sempre bom ter um filme novo na lista para assistir, e tem cinco produções que chegaram à plataforma streaming este ano que merecem sua atenção. Como de costume, a maioria das produções com essa temática de Natal são comédias românticas, mas também tem um filme de aventura que está fazendo sucesso e tem agradado adultos e crianças. Para quem busca romance, tem um longa protagonizado por Nina Dobrev que faz você se questionar sobre o que é realmente importante para dar um match perfeito. Também tem Vanessa Hudgens vivendo três personagens totalmente diferentes em um mesmo filme. Outro destaque é uma comédia romântica cheia de representatividade que traz como protagonista um casal gay. Quer saber mais? Então confira os filmes natalinos que chegaram em 2021 na Netflix.

“Um Match Surpresa”

Uma das novidades do ano é “Um Match Surpresa”, estrelado pela atriz Nina Dobrev, conhecida por protagonizar a série “The Vampire Diaries”. Na trama, ela interpreta Natalie Bauer, uma redatora que faz sucesso escrevendo sobre seus encontros desastrosos. Cansada disso e com o desejo de encontrar um amor, ela dá match em um aplicativo de relacionamento com um homem chamado Josh Lin (Jimmy O. Yang). Eles rapidamente criam uma forte conexão, mas moram longe. Querendo viver uma experiência não desastrosa, Natalie decide viajar de surpresa no Natal para Josh, mas quando chega à casa dele descobre que ele não é o mesmo cara das fotos. Josh, que é inseguro com sua aparência, usa imagens de um ex-amigo, Tag Abbott (Darren Barnet). Constrangido com a situação, Josh decide que vai ajudar Natalie a conquistar Tag, mas será que é realmente isso o que ela busca?

“Um Crush para o Natal”

A Netflix também lançou este ano uma clássica comédia romântica natalina com temática LGBTQIA+. Em “Um Crush para o Natal”, Peter (Michael Urie) vai passar o fim de ano com sua família e está cansado de ser cobrado por sempre estar solteiro. Para mudar isso, ele pede ao seu melhor amigo, Nick (Philemon Chambers), para ir passar o Natal com ele e fingir ser seu namorado. Chegando à casa de seus pais, Peter descobre que sua mãe arrumou encontro para ele com o professor da academia que frequenta, James (Luke Macfarlane). Peter topa ir ao encontro e fica encantado com o educador físico, mas essa proximidade dele com James vai fazer com que Nick comece a questionar o que realmente sente pelo melhor amigo.

“A Princesa e a Plebeia: As Vilãs Também Amam”

A comédia romântica estrelada pela atriz Vanessa Hudgens fez tanto sucesso na plataforma que ganhou uma terceira sequência este ano. No longa, a eterna Gabriella, de “High School Musical”, mostra toda sua versatilidade ao se revezar em três personagens. Em “A Princesa e a Plebeia: As Vilãs Também Amam”, a rainha Margaret e a princesa Stacy recebem uma relíquia do Vaticano para usarem na árvore de Natal, mas o item é roubado. Margaret tem a ideia de chamar a vilã Fiona para ajudar a resgatar o valioso objeto e, claramente, as três personagens idênticas precisarão trocar de lugar para conseguir executar o plano.

“Um Menino Chamado Natal”

O filme “Um Menino Chamado Natal”, que chegou a ficar no top 10 dos títulos mais assistidos da plataforma assim que foi lançado, é uma boa opção para quem quer fugir das comédias românticas, mas adora uma trama natalina. Com o intuito de trazer mais esperança ao mundo, um menino chamado Nikolas (Henry Lawfull) embarca em uma grande aventura para encontrar a vila dos duendes. Em meio a muitos desafios, ele consegue encontrar esse misterioso lugar e lá acaba descobrindo a magia do Natal e todos os detalhes da origem dessa lenda. O longa é do mesmo estúdio de “Crônicas de Natal”, outro sucesso que está disponível no catálogo da Netflix.

“Um Brinde ao Natal: Luzes da Cidade”

“Um Brinde ao Natal: Luzes da Cidade” é outro título natalino que está chamando a atenção dos assinantes e ficou entre os mais assistidos da Netflix. Nessa sequência de “Um Brinde ao Natal”, Callie (Lauren Swickard) e Joseph (Josh Swickard) estão há um ano casados, mas a vida deles sofre uma reviravolta e o relacionamento é colocado à prova. Isso porque, para salvar o negócio da família, fundado por seu pai, Joseph precisa deixar o rancho em que vive com a mulher e partir para a cidade. Ele pede a Callie para acompanhá-lo, porém essa mudança de ambiente fará com que ela entenda como era a vida do marido na cidade, gerando conflitos entre o casal.