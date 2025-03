Expectativa a mil: Eliminada do BBB, Gracyanne Barbosa deve reencontrar Belo no palco do ‘Domingão com Huck’

Influenciadora fitness não escondeu sua alegria e deu risada ao saber que pode encontrar seu ex no programa dominical; ela desconfia que pagodeiro não está realmente namorando

Reprodução/Instagram/@graoficial Gracyanne ri ao saber que pode reencontrar Belo no Domingão



Gracyanne Barbosa deixou a casa mais vigiada do Brasil nesta terça-feira (18). Após a eliminação, a sister, que recebeu 51,38% dos votos, foi conversar sobre suas experiências no programa no Bate-Papo BBB, apresentado por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro.

Durante o encontro, Ceci fez uma piada sobre a possibilidade de um reencontro entre Belo e Gracyanne no Domingão com Huck, que vai ao ar no próximo domingo (23). A apresentadora mencionou a “batalha do Lip Sync” envolvendo o cantor e expressou seu desejo de que a musa fitness esteja presente na atração. “Domingo tem batalha do Lip Sync com Belo no Domingão, mas não sei onde a Gracyanne vai estar. Espero muito que ela esteja lá.”, disse. Gracyanne, ao ouvir o comentário de Ceci, não conseguiu conter o riso.

Desde que deixou o reality, a ex-sister tem se atualizado sobre os últimos acontecimentos. Durante entrevista ao EXTRA, ela recebeu a notícia de que Belo está namorando. A influenciadora se mostrou surpresa com a informação e disse que conversou com o cantor pelo WhatsApp após sair do confinamento. Para ela, ele está só aproveitando a vida. “Não recebi essa informação de que o Belo está namorando. Eu acho que se ele tivesse namorando realmente, ele teria falado comigo… Eu acho que ele está vivendo, gente. Só que cada um faz o “off” que quiser.”

Gracyanne e Belo terminaram o relacionamento de 16 anos em 2024. Eles ainda são amigos e expressam o carinho que um tem pelo outro nas redes sociais e em entrevistas. Durante a participação da influencer no programa, o cantor sempre demonstrou seu apoio, defendendo-a de ataques e declarando torcida.

Publicado por Nátaly Tenório