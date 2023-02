Expulsos? Gracyanne Barbosa abre o jogo e fala de briga envolvendo Belo em camarote

Musa fitness decidiu se manifestar sobre o assunto após ser questionada por um seguidor; saiba detalhes

Reprodução/Instagram/graoficial Gracyanne Barbosa negou que ela e Belo foram expulsos de camarote na Sapucaí



A influenciadora Gracyanne Barbosa decidiu colocar um ponto final nos rumores sobre a confusão envolvendo seu marido, o cantor Belo, em um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Na madrugada de segunda-feira, 20, o pagodeiro se desentendeu com um homem que o teria xingado e seguranças precisaram intervir. Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram nesta quarta-feira, 22, um seguidor questionou: “Não vai falar sobre o que aconteceu no camarote? Vocês foram expulsos?”. Sem rodeios, Gracyanne respondeu: “Não houve expulsão! Apenas um desentendimento e já foi resolvido. Por favor, parem de acreditar em tudo o que leem! Tem gente que aumenta os fatos e passa adiante uma situação/momento, sem nem ao menos estar presente e saber o que aconteceu”. A musa fitness deixou claro que não vai mais falar desse episódio: “Assunto encerrado”. Antes disso, ela fez um desabafo e mostrou que o marido precisou enfrentar as enchentes para chegar a São João de Meriti para realizar um show na noite desta terça-feira, 21: “Enquanto muitos estão ‘preocupados’ em saber o motivo da discussão do Belo no camarote, ele está tentando ir trabalhar. Mas olha a situação do Rio de Janeiro nesse momento. Muitos lugares estão sofrendo com as fortes chuvas e muita gente está precisando de ajuda, esse sim é um motivo para se preocupar”.