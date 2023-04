Fã desmaia após cumprimentar Harry Styles no ‘The Late Late Show’; assista

Reação de fã viralizou nas redes sociais em participação do cantor no último programa de James Corden

Reprodução/ The Late Late Show Harry Styles foi o último convidado do The Late Late Show, que teve último episódio na sexta



O cantor e ator Harry Styles foi o último convidado de James Corden, no ‘The Late Late Show’, desta sexta-feira, 28, e protagonizou uma cena inusitada. Ao ser apresentado, Harry saiu de trás de uma cortina e, ao entrar no palco, cumprimentou uma fã com um “soquinho”. A garota desmaia em seguida e o ator continua sua entrada, sem perceber. Nas redes sociais, o vídeo viralizou e os fãs concordaram que teriam a mesma reação que a garota (assista abaixo). James Corden encerra seu programa de entrevistas após oito anos para cuidar da família. Ao fim do episódio, Harry Styles ajudou a “destruir” o cenário com uma marreta.

A fan is going viral for her reaction after Harry Styles fist bumped her on The Late Late Show. pic.twitter.com/mP8UnT9dOi — Pop Crave (@PopCrave) April 28, 2023