‘Guardiões da Galáxia vol.3’ agita críticos: ‘A magia da Marvel está de volta’

Longa-metragem dos heróis do espaço tem estreia marcada para 4 de maio

Reprodução/ Marvel Terceiro filme encerra a trilogia dos heróis das galáxias



O encerramento da trilogia ‘Guardiões da Galáxia‘, da Marvel Studios, está indo muito bem com os críticos. A sequência de James Gunn recebeu 80% de aprovação no Rotten Tomatoes (o site de críticas mais importante do mundo) com 75 críticas registradas até o momento. Em uma das críticas, da youtuber Grace Randolph, ela classifica o filme como o melhor do estúdio desde Vingadores: Ultimato. “A magia da Marvel está de volta”, disse ela em vídeo. “James Gunn continua a evoluir como cineasta, ficando mais confiante e ambicioso. O elenco também faz um trabalho estelar para entregar um filme de super-herói emocionante, mas também comovente”, completa.

Em ‘Guardiões da Galáxia vol.3’, Peter Quil (Chris Pratt), Drax (Dave Bautista), Rocket (Bradley Cooper), Groot (Vin Diesel), Mantis (Pom Klementieff) e Nebulosa (Karen Gillan) continuam tentando salvar a galáxia e lidar com a morte de Gamora (Zoe Saldana). Desta vez, o inimigo é Adam Warlock (Will Poulter). Caso a nova missão não seja concluída com sucesso, pode ser o fim dos Guardiões como os conhecemos. O longa-metragem estreia nos cinemas brasileiros na próxima semana, em 4 de maio.

Assista o trailer abaixo: