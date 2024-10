Fabiana Justus fala sobre doador de medula óssea

Em sua explicação, ela revelou que só terá a oportunidade de conhecer a identidade da pessoa após um período de um ano e meio desde o transplante

Reprodução/Instagram/@fabianajustus Empresária demonstrou sua gratidão a Deus pelo ato altruísta do doador



Fabiana Justus, de 38 anos, compartilhou com seus seguidores no Instagram a razão pela qual não mencionou o doador de sua medula óssea durante sua festa. Em sua explicação, ela revelou que só terá a oportunidade de conhecer a identidade do doador após um período de um ano e meio desde o transplante. A empresária demonstrou sua gratidão a Deus pelo ato altruísta do doador e expressou o desejo de um dia poder agradecê-lo pessoalmente. Fabiana enfrentou um desafio significativo em sua saúde, sendo diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro deste ano.

Após o diagnóstico, ela passou por um transplante de medula óssea em março, um procedimento que representa uma nova esperança em sua luta contra a doença. A jornada de Fabiana tem sido marcada por resiliência e fé, e ela continua a compartilhar sua experiência com seus fãs.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias