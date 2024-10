Sean ‘Diddy’ Combs teria usado lubrificante com Boa Noite, Cinderela para abusar de mulher

Advogada da suposta vítima, Ariel Mitchell-Kidd, relatou que sua cliente foi coagida a se despir sob a ameaça de uma faca

Sean ‘Diddy‘ Combs está sendo acusado de dopar e agredir sexualmente uma mulher, utilizando um lubrificante que continha a substância conhecida como ‘Boa noite, Cinderela’. A advogada da suposta vítima, Ariel Mitchell-Kidd, relatou que sua cliente foi coagida a se despir sob a ameaça de uma faca, e que a droga a deixou com o corpo inerte, comprometendo suas defesas. As acusações contra Diddy não se limitam a esse incidente. Ele também é acusado de promover festas sexuais forçadas em hotéis de luxo, que são descritas como “freak-offs”.

Durante esses eventos, as vítimas teriam sido drogadas para garantir sua submissão, e os quartos estariam preparados com lubrificantes e óleos para facilitar as agressões. Além das alegações de abuso sexual, o artista enfrenta sérias acusações de envolvimento em tráfico humano. As vítimas, segundo as denúncias, eram manipuladas e drogadas para que não resistissem às situações em que se encontravam.

As festas, que ocorreriam em ambientes luxuosos, teriam como objetivo a exploração sexual. Outro ponto alarmante é que as gravações das orgias realizadas durante essas festas estariam sendo utilizadas como forma de chantagem.

