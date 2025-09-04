Fabiana Justus revela que realizou transplante pelo SUS

Ainda em suas redes sociais, a influenciadora detalhou o procedimento: ‘Não foi dinheiro que comprou minha medula’

A influenciadora digital Fabiana Justus revelou nessa quarta-feira (3) que realizou o seu transplante de medula óssea pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Diagnosticada em janeiro do ano passado com leucemia mieloide aguda, a filha de Roberto Justus passou por um transplante e segue em tratamento de manutenção.

No seu Instagram, a empresária rebateu um comentário que afirmava, entre outras coisas, que o “dinheiro muitas vezes compra a chance de viver”, se referindo ao fato de que o órgão doado para a influenciadora veio dos Estados Unidos. “Só com recursos consegue buscar doadores em outros países”, finalizou o internauta, que teve seu nome censurado por Fabiana.

“Tem gente que afirma coisas sem saber”, rebateu a empresária. “Existe muita confusão sobre esse assunto, e acabam disseminando informações erradas. Isso é muito perigoso”, comentou.

“Quando o médico põe um banco nacional para tentar encontrar um doar para o seu paciente, ele também pode tentar colocar um banco internacional, global, para ter mais possibilidade de achar. E não precisa gastar dinheiro para isso. É feito pelo SUS”, explicou.

Ainda em suas redes sociais, a influenciadora detalhou o procedimento. “Meu transplante, o trajeto da medula nova de lá para cá, isso foi tudo feito pelo SUS. Não foi dinheiro que comprou minha medula”, pontuou.

“Sei que tenho acesso a médicos excelentes e não estou ignorando esse fato, mas cuidado com as informações que vocês disseminam por aí que não são corretas. E não tem fila de transplante de medula óssea. É sobre compatibilidade”, finalizou.

