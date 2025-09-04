Lady Gaga estreia em ‘Wandinha’ e lança música inédita para a série

Além de sua nova canção, a cantora também faz sua estreia na produção, interpretando Aline Rotwood, uma das professoras da Escola Nevermore

Lady Gaga lançou nesta quarta-feira (3) o videoclipe de “The Dead Dance”, sua mais recente canção que integra a trilha sonora da segunda temporada de Wandinha, série da Netflix. O clipe, que foi lançado no YouTube, destaca uma atmosfera sombria e teatral, com a artista cercada por bonecas sinistras e dançarinos que usam máscaras. A faixa já está disponível nas plataformas de streaming no Brasil desde as 4h, em sincronia com a estreia dos novos episódios da série.

Este lançamento marca a primeira nova música da cantora desde o álbum Mayhem, que conquistou o primeiro lugar na Billboard 200. A produção de “The Dead Dance” ficou a cargo de Andrew Watt e Cirkut, enquanto o videoclipe foi dirigido por Tim Burton.

Além de sua nova canção, Lady Gaga também faz sua estreia como atriz na série, interpretando Aline Rotwood, uma das professoras da Escola Nevermore. A artista aparece nos quatro episódios finais da nova temporada, que já estão disponíveis para os assinantes da Netflix.

