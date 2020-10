Fabio Assunção se casa com a advogada Ana Verena: ‘Presenteados um com o outro’

Cerimônia no civil reuniu apenas os familiares dos noivos e foi realizada no Rio de Janeiro

Reprodução/Instagram/fabioassuncaooficial Filhos de Fabio Assunção participaram do casamento no civil na quinta-feira (1º)



O ator Fabio Assunção e a advogada Ana Verena se casaram nesta quinta-feira (1º), em cerimônia no civil no Rio de Janeiro. Segundo a revista Quem, apenas a família dos noivos estava entre os convidados e todos fizeram o teste de PCR para detectar a Covid-19. Compartilhando apenas uma imagem no Instagram, Assunção se derreteu pela esposa: “Falar de que? De amor, de felicidade, de encontro, do início das coisas? Pedimos e fomos presenteados um com o outro. E isso hoje já é tudo. Ficamos pra chegar e chegamos, agora pra ficar. Minha alma agora voa em liberdade com a dela”, escreveu na legenda.

O ator ainda marcou os filhos Ella Felipa, da relação do ator com Karina Tavares, e João, do casamento com Priscila Borgonovi, na foto do casamento. “Compartilho com vocês uma foto, um instante de um dia de encanto com nossas famílias. Cada um ali presente nos iluminou e os que não puderam estar, não estavam ausentes. Verena e Fabio. 01.10.2020. (Ana Verena que agora é Assunção!)”, finalizou Fabio Assunção no post. Nesta semana, o ator completou 30 anos de carreira e relembrou seus principais personagens.