Fábio Porchat descobre que comprou casa destruída ao visitar o local; assista

Humorista gravou um vídeo mostrando sua reação e a da esposa, Nataly Mega, ao visitar o imóvel

Reprodução/Instagram/fabioporchat/15.07.2021 Fábio Porchat gravou um vídeo mostrando o estado da casa que comprou



O humorista Fábio Porchat divertiu seguidores ao mostrar que comprou uma casa totalmente destruída. Ao chegar ao local, que não tem teto e está faltando paredes, o artista gravou um vídeo mostrando a reação dele e da sua esposa, Nataly Mega. “Essa é a visão entrando na casa (risos). Meu amor, será que quebraram [tudo]? Menina, não tem teto, a casa não tem teto”, disse Fábio ao entrar no local. “Isso não é uma casa, tem um buraco ali no chão”, acrescentou Nataly. “Por que a gente fez isso? Como essa ‘pilastrinha’ segura essa casa? Está tudo destruído, até as plantinhas estão murchas. Tenho a sensação que era melhor ter demolido e construído outra [casa]. Que loucura! Meu amor, você se arrependeu?”, questionou o humorista. “Parece que sim”, respondeu sua esposa.

Mesmo assustado com o estado da casa, o apresentador do programa “Que História é Essa, Porchat?’ elogiou a vista e a localização do imóvel. “Olha o silêncio que é o Jardim Botânico”, comentou. Por fim, ele riu ao contar que a previsão da obra que foi prometida a ele foi de um mês. “Pelo amor! Mostra daqui um mês! Os ‘Irmãos à Obra’ fazem [as reformas] nesse tempo! Vai dar certo”, comentou a atriz Renata Castro Barbosa. “Não era jogo ter comprado só um terreno, amor?”, brincou o humorista Paulo Vieira. “A cara da Naty (risos)”, escreveu o humorista Rafael Portugal. A atriz Regina Casé também reagiram a publicação com emojis de riso.