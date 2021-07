Zilu esclarece se filhos defenderam Zezé Di Camargo em processo de separação

Empresária deu detalhes de como é sua relação com Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor Ci

Reprodução/Instagram/zilucamargooficial/15.07.2021 Zilu Godoi falou que os filhos não fizeram parte do seu processo de separação



Zilu Godoi usou as redes sociais nesta quinta-feira, 15, para falar sobre sua relação com os filhos – Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor Ci –, fruto do seu relacionamento com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo. “O sangue nos torna parentes, mas a união, a lealdade, o amor e o respeito nos tornam uma família! E assim os criei, os eduquei e construí nossos laços… sempre selados com muito amor e união! Não há Zilu sem eles… e nem eles sem mim! Quer adoçar minha boca? Trate bem os meus filhos. Que sempre respeitaram a mim e ao pai, e nunca fizeram distinção ou diferença entre nós, porque pai e mãe sempre será sagrado! Sou uma mulher grandemente realizada, graças a Deus, mas minha melhor realização foi ter gerado meus filhos”, começou escrevendo no Instagram.

O casamento de Zilu com o sertanejo chegou ao fim em 2014 e, desde então, eles tentam resolver a questão da divisão de bens na Justiça. A empresária negou que os filhos tomaram partido de Zezé Di Camargo no processo de divórcio. “Não existe nada que me deixe mais triste do que ver injustiças e, por isso, quero pedir a todos que gostam de mim: respeitem os meus filhos! Eles não fizeram parte do meu processo de separação… nunca tomaram partido e prezam sempre pela boa convivência comigo e com o pai! E isso para mim é o que importa! Amor de mãe e de pai é único! E juntos, ainda que distantes fisicamente, sempre seremos uma família selada no amor! Amo vocês incondicionalmente, Wanessa, Camilla e Igor… continuem sempre no caminho do amor”, finalizou a empresária que mora nos Estados Unidos.