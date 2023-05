Fabio Porchat pede desculpas após defender Leo Lins: ‘Eu errei’

Humorista teve especial apagado das redes por piadas racistas e ganhou o apoio do colega na ocasião

Reprodução/TV Globo Porchat foi duramente criticado por defender Leo Lins, que teve um especial de comédia retirado do ar por falas preconceituosas



O ator e humorista Fabio Porchat tem sido duramente criticado após sair em defesa do colega humorista Leo Lins que teve seu especial retirado de plataformas de streaming por fazer piadas racistas. Fabio questionou nas redes sociais o limite da piada e causou revolta em muitas pessoas. Nesta sexta-feira, 26, Porchat publicou um vídeo em sua página oficial do Instagram pedindo desculpas pela fala anterior. “Eu li muita coisa, recebi muitas mensagens, conversei com muita gente legal. E eu entendi muito bem as reações”, disse no início do vídeo. “Minha posição nunca foi defender um humor racista. Eu sempre tentei defender um humor que não causasse dor, que não machucasse”, completou. Ainda na filmagem, o humorista disse que precisava de uma melhor avaliação do caso. “Falei de forma rasa e confusa, então eu errei. Do jeito que ele tava, era solto, irresponsável, abria margem para validar algumas coisas que eu não concordo”, reforçou o humorista, que tinha a intenção de falar sobre liberdade de expressão.

Assista abaixo o novo posicionamento de Porchat: