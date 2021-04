Famosos fazem homenagens a Paulo Gustavo após piora no estado de saúde do ator

Humorista, que está internado com Covid-19, vinha apresentando melhoras nos últimos dias, mas sofreu um ‘agravamento no quadro clínico’

Reprodução/Multishow/12/11/2020 Tatá Werneck mandou 'energias positivas' para Paulo Gustavo em publicação no Twitter



Após o comunicado da assessoria de Paulo Gustavo sobre a piora no estado de saúde do ator, que está internado por causa da infecção por Covid-19, diversos famosos se pronunciaram nas redes sociais. A humorista Tatá Werneck foi uma delas. “Amigos, Paulo vai ficar bem. O bom dele ser amado por tanta gente é que são milhões de pessoas mandando energias positivas para ele. Não projete medo. Só imagine ele fazendo ‘Minha Mãe É Uma Peça 4’ e fazendo todo mundo gargalhar”, escreveu Tatá em seu perfil no Twitter. A ex-presidente Dilma Rousseff também fez um post dizendo que o ator sairá dessa situação e que o Brasil está torcendo pela recuperação dele. Além delas, o rapper Emicida e o cantor Mumuzinho publicaram homenagens ao ator, desejando “saúde” e “axé” a ele.

Paulo Gustavo foi internado no dia 13 de março e intubado no dia 21 no Rio de Janeiro. O ator vinha apresentando melhoras, mas nesta sexta-feira, 2, a assessoria do ator informou que ele sofreu um “agravamento no quadro clínico” e precisou ser submetido à terapia por ECMO – Oxigênio por Membrana Extracorpórea. O tratamento, segundo a equipe médica, é para “permitir uma melhor recuperação da função pulmonar”. A equipe afirmou que o quadro de Paulo Gustavo está estável após ser submetido ao procedimento.