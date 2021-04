Com Covid-19, Paulo Gustavo tem piora no estado de saúde e segue internado em UTI

Ator foi internado no dia 13 de março e está intubado no dia 21; família pede ‘boas energias e orações’ aos fãs do comediante

O ator Paulo Gustavo teve uma piora no quadro de saúde e segue internado em um leito de Terapia Intensiva no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela equipe do comediante nesta sexta-feira, 2. Segundo comunicado, após apresentar melhoras, o ator teve um “agravamento no quadro clínico”, o que fez com que a equipe iniciasse a terapia por ECMO – Oxigênio por Membrana Extracorpórea. O tratamento, segundo a equipe médica, “permitir uma melhor recuperação da função pulmonar”. Os médicos informaram ainda que, após o agravamento, o quadro de Paulo ficou estável. O ator foi internado no dia 13 de março e está intubado no dia 21. No comunicado, a família do ator voltou a agradecer aos fãs e pediu “boas energias e orações” durante a recuperação. O marido do ator, Thales Bretas, se manifestou no Instagram, divulgando a nota e dizendo que está se mantendo “recolhido” para mandar energias ao companheiro.