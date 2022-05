Famosos lamentam morte de Milton Gonçalves e prestam homenagens

Lázaro Ramos, Zezé Motta e Erika Januza estão entre os artista que se manifestaram; ator tinha 88 anos e esteve no elenco de sucessos como ‘Irmãos Coragem’ e ‘Sinhá Moça’

Divulgação/Globo Milton Gonçalves morreu aos 88 anos, no Rio de Janeiro



O ator Milton Gonçalves deixou sua marca na TV brasileira. O artista, que morreu nesta segunda-feira, 30, aos 88 anos, no Rio de Janeiro, esteve no elenco de grandes produções como “Irmãos Coragem”, “A Grande Família” e “Escrava Isaura”. Milton também concorreu ao Emmy Internacional como Melhor Ator por seu desempenho em “Sinha Moça” como Pai José e o foi o primeiro brasileiro a apresentar uma categoria da premiação. O ator morreu por consequência de um AVC que sofreu em 2020 e deixou sequelas. A partida de Milton foi lamentada por famosos nas redes sociais. “Um pilar da teledramaturgia e do teatro brasileiro… a arte está de luto”, escreveu a atriz Nany People. “Grande perda”, afirmou o ator Marcos Veras. “Todos os aplausos e reverências ao gigante Milton Gonçalves”, postou o autor de novelas Gustavo Reiz.

“O coração está pequeno agora. Choro com sua partida. E agradeço imensamente todos os caminhos que o senhor abriu para nós. Me sinto privilegiado por ter te assistido em cena e testemunhado toda sua inteligência cênica, assim como me sinto honrado por termos nos encontrado tantas vezes no trabalho. Obrigado por ser inspiração e pelo seu pioneirismo. Receba meu mais caloroso aplauso, seu Milton Gonçalves. Meu forte abraço para Maurício, Alda e Catarina”, escreveu o ator Lázaro Ramos. “Meu Deus, descanse em paz, seu Milton”, disse a atriz Camila Queiroz.

“Quando alguém de tanta importância se despede de nós, sempre me faltam palavras, como agora… Milton Gonçalves era dos mais importantes atores que este país já teve. Milton faz parte da história da TV Brasileira. Um gigante da nossa cultura. Um gênio, elegante, brilhante profissional. Foram muitos sets juntos, muitas histórias, muitas famílias… Nosso último trabalho juntos foi no especial ‘Juntos a magia acontece’, que ganhou prêmio em Cannes. Descanse em paz, meu querido colega. Obrigada por tanto, você é eterno. A falta que ele faz é enorme… Milton é, Milton sempre será referência”, declarou a atriz Zezé Motta. “Só temos a agradecer ao mestre Milton Gonçalves por toda história, legado, força, portas abertas e tudo que ele representou e sempre representará para a arte em nosso país! Viva, Milton! Meus sentimentos a toda família”, desejou a atriz Erika Januza.

“Mais uma estrela entra para o cast do céu, nosso talentosíssimo Milton Gonçalves. Nosso grande ator que tive o prazer de trabalhar junto em algumas obras. Deus te receba meu irmão, te receba como filho amado. Sentiremos sua falta”, disse a atriz Solange Couto. “Acabamos de perder um guerreiro. Um mestre. Gratidão por tudo Seu Milton. Obrigado por ter me ensinado tanto, em cena e fora de cena. Descanse em paz. Missão cumprida. Deixa o resto com a gente agora”, publicou o ator Érico Brás. Meu Deus. Hoje acordei tão angustiada… muito pelo que vem acontecendo com alguns lugares do Nordeste nesses últimos dias, mas pela conexão que tínhamos agora sei que não era só isso. Ontem, por incrível que pareça, comentei com meu marido: ‘Preciso mandar mensagem para saber do Seu Milton’. Pois é… Não deu tempo. Meu coração está em pedaços. Milton, obrigada obrigada e obrigada. Sorte a minha ter vivido meses diariamente ao seu lado. Esteja com Deus! E que Ele conforte e acalme os corações dos seus”, acrescentou a atriz Carol Macedo.

A NFL Brasil lamenta o falecimento de um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira, Milton Gonçalves. Muita força aos familiares, amigos e fãs neste momento tão difícil. Descanse em paz, Milton. 🙏 — NFL Brasil (@NFLBrasil) May 30, 2022