Fãs de Taylor Swift pedem apoio de prefeito e padre para projetar homenagem à cantora no Cristo Redentor

Cantora chega ao país nesta semana para shows no Rio de Janeiro e São Paulo; Eduardo Paes se pronunciou sobre pedido

Reprodução/Instagram/@tayloswift/x/@msidnights Taylor Swift chega ao Brasil nesta semana



de R$19,90/mês R$ 14,90 por mês plano anual Quero assinar agora mesmo! *Cancele a qualquer momento

Os fãs da cantora Taylor Swift estão tentando organizar uma surpresa para a estadia da americana no Brasil. Nas redes sociais, os swifties convocaram o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para homenagear a artista com uma projeção no Cristo Redentor. “Façam acontecer essa homenagem, por favor”, escreveu uma fã. “Queridos fãs, vou pedir ao querido Padre Omar para ver se conseguimos essa homenagem. Ele é o cara que comanda as projeções no Cristo”, respondeu Paes. Os admiradores da diva pop deixaram centenas de comentários nas redes do religioso e movimentam a campanha “#ProjetaRio”. Esta não seria a primeira projeção no Cristo Redentor. Considerado uma das Sete Maravilhas do Mundo, o monumento já recebeu homenagens ao clube Flamengo, às vítimas do coronavírus e com as cores do time Fluminense. Taylor Swift chega ao Brasil nesta semana para shows nos dias 17, 18 e 19 no Rio de Janeiro e 24, 25 e 26 em São Paulo.