Fãs e famosos dão último adeus à Rita Lee em velório no Planetário do Ibirapuera

Serginho Groisman, Pedro Bial e Rita Cadillac estão entre os artista que compareceram no local

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Velório de Rita Lee está acontecendo nesta quarta-feira, 10, no Planetário do Parque do Ibirapuera



Mesmo com o clima chuvoso, fãs da cantora Rita Lee estão se reunindo para dar o último adeus à rainha do rock nacional no Planetário do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, onde a artista está sendo velada. O velório foi aberto ao público às 10h e vai até às 17h. O local foi escolhido pela própria cantora, que morreu na noite de segunda-feira, 8, em sua casa, aos 75 anos. Entre os primeiros familiares que chegaram ao velório estavam Virginia, irmã de Rita, e João Lee, o filho do meio da cantora. Ele conversou com a imprensa e falou da proximidade que teve com a mãe quando ela foi diagnosticada com câncer de pulmão, em 2021, e deu detalhes dos momentos finais da compositora. O artista plástico Antonio Peticov, o deputado estadual Eduardo Suplicy (PT), o jornalista Pedro Bial, o apresentador Serginho Groisman e a dançarina Rita Cadillac compareceram no velório.

Com vários discos da cantora na mão, Luís Felício, um dos diversos fãs presentes na fila formada em frente ao Planetário, disse em entrevista ao Morning Show que a música brasileira está de luto. “Ontem, quando recebi a notícia, fiquei muito triste e planejei vir ao velório dela. Não podia deixar de vir”, afirmou. “A Rita Lee foi muito contestadora, revolucionária, politizada, defensora dos animais. Teve muitas coisas importantes que ela fez, mas em termos de arte e cultura, ela fazia uma coisa muito inteligente que acho que poucas pessoas conseguiram fazer na música brasileira. Sou fã dela desde muito novo.” O velório está acontecendo da seguinte forma: o público entra pela porta principal do Planetário, passa pelo seu centro, onde está o corpo de Rita em caixão fechado, e sai pelos fundos. No teto, sobre o caixão, é projetado o céu do dia 31 de dezembro de 1947, data do nascimento da cantora. Após o velório, o corpo será cremado em uma cerimônia restrita à família.

*Com informações do Estadão Conteúdo.