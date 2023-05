Filho de Rita Lee detalha como foram os últimos momentos da cantora

João Lee também falou que a mãe pediu para que sua autobiografia seja expandida para outras mídias

CASSIANO ROSÁRIO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO João Lee disse que morte da mãe, Rita Lee, foi tranquila e que ela foi em paz



João Lee, um dos filhos da cantora Rita Lee, falou como foram os últimos momentos de sua mãe, que morreu na última segunda-feira, 8, aos 75 anos. “Eu não sei explicar direito o que aconteceu ainda, foi tudo muito rápido, muito estranho, mas eu tive muitos momentos felizes com ela. Foi tudo muito especial. Para ela, foi tranquilo, ela foi em paz, mas a gente já está com saudade”, declarou o produtor e DJ em conversa com jornalistas no velório da artista que deixou sua marca no rock nacional. “A família dela estava com ela até o final, o final dela foi feliz também. É triste para quem fica, mas foi muito especial. Agora a gente tem que seguir, levar essa história adiante. Ela vai continuar mesmo sendo uma estrelinha onde ela estiver, ela vai continuar fazendo muita gente feliz.” Rita está sendo velada no Planetário do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. O velório ficará aberto ao público até às 17h, depois o corpo da artista será cremado em uma cerimônia particular.

Rita vinha enfrentando problemas de saúde desde 2021, quando foi diagnosticada com câncer no pulmão. “As últimas semanas foram muito próximas. Eu fiquei com ela desde que eu descobri que ela estava com câncer, decidi morar com meus pais depois de 20 e poucos anos, então pude ficar com ela, bem pertinho, nos últimos dois anos. A gente se conectou ainda mais, foi muito especial”, comentou o produtor. Para tranquilizar os fãs, João revelou que já tinha planejado com a mãe vários projetos derivados do livro que ela escreveu, incluindo filmes e documentários. “Desde que minha mãe lançou a biografia dela, há quatro anos, ela me chamou para conversar e falou para mim o quanto era importante ela contar a história dela pela perspectiva dela e não de uma outra pessoa. Ela sempre teve esse lado de se comunicar com o público na primeira pessoa através de música, letra, livro, tweet, de tudo. E uma vez que ela contou a história dela, ela pediu ajuda para expandir e levar isso para outras mídias”, disse. “Os fãs ainda vão ver muito dessa história.”