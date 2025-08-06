Jovem Pan > Entretenimento > Famosos > Faustão é internado às pressas em São Paulo

Faustão é internado às pressas em São Paulo

Devido ao estado de saúde do pai, João Silva precisou cancelar de última hora uma festa de grande porte que aconteceria na noite de quinta-feira (7), em sua casa

  06/08/2025 23h57
Reprodução/Instagram/@joaosilva fausto-silva-faustao-internado-hospital-albert-einstein-reproducao-instagram-@joaosilva Faustão passou por dois transplantes nos últimos dois anos

O apresentador Faustão foi internado às pressas nesta quarta-feira (6) em São Paulo o para tratar uma infecção na perna. Devido ao estado de saúde do pai, João Silva precisou cancelar de última hora uma festa de grande porte que aconteceria na noite de quinta-feira (7), em sua casa, localizada em um bairro nobre da capital paulista. O estado de saúde de Faustão vem sendo alvo de atenção após o transplante de coração que ele recebeu em 2023. No ano seguinte, em 2024, o apresentador também precisou de um transplante de rim, após agravamento da sua condição reno-crônica. No começo deste ano, Faustão voltou a ser internado novamente para tratar uma infecção, mas não ficou no hospital.

