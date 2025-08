Geraldo Luís choca ao mostrar calcinha em transmissão ao vivo

Apresentador tirou a peça do paletó durante transmissão ao vivo e causou um alvoroço; ciente da repercussão, pediu a Pagetti que evitasse muitas perguntas sobre a peça íntima, temendo que isso gerasse ‘apelidos’ indesejados

Reprodução/SBT Geraldo Luís exibi calcinha ao vivo durante transmissão



Geraldo Luis, apresentador de 54 anos, causou alvoroço durante a transmissão do telejornal ‘Aqui Agora’, da emissora SBT. Em um momento inesperado, ele exibiu uma calcinha ao vivo, surpreendendo seus colegas de bancada, Dani Brandi e Marco Pagetti. A atitude inusitada quebrou o clima de seriedade habitual do programa, gerando reações variadas. Antes de revelar o item, Geraldo criou um pequeno mistério, o que aumentou a expectativa entre os telespectadores. No entanto, a reação de Dani e Marco foi de espanto, refletindo a surpresa diante da situação. O apresentador, ciente da repercussão, pediu a Pagetti que evitasse muitas perguntas sobre a peça íntima, temendo que isso gerasse “apelidos” indesejados.

A repercussão nas redes sociais foi imediata, com muitos internautas expressando sua desaprovação. A situação foi considerada por alguns como “broxante”, e muitos compararam o episódio a uma esquete de humor, questionando a adequação do momento em um telejornal. As críticas se espalharam rapidamente, levantando debates sobre os limites do humor na televisão. Esse incidente levanta questões sobre a linha entre entretenimento e seriedade em programas jornalísticos. A expectativa do público em relação ao conteúdo apresentado pode ser afetada por ações como a de Geraldo, que, embora tenha buscado um momento de descontração, acabou gerando polêmica.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA