Faustão é submetido a dois transplantes em 24 horas

Apresentador foi internado na quarta-feira (6) para tratar de uma infecção



O apresentador Faustão foi submetido nesta quarta-feira (6) a um transplante de figado, e, nesta quinta-feira (7) retransplante renal. Ele foi internado na quarta-feira (6) para tratar de uma infecção. Segundo o boletim médico divulgado hoje, durante o período no hospital, ele passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional para estabilização do quadro de saúde. “O paciente foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira, 6 de agosto, combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado hoje, 7 de agosto”, diz a nota. “Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único”.

Em agosto de 2023, o apresentador foi diagnosticado com insuficiência cardíaca e passou por um transplante de coração. À época, ele foi colocado como prioridade na lista de espera pelo órgão devido à gravidado do seu caso. Após o procedimento cirúrgico, o apresentador participou de uma campanha do Ministério da Saúde para explicar e incentivar o transplante de órgãos no País. “É uma luta de todo mundo. Não tem partido político. É a luta pela vida”, afirmou em um vídeo do Setembro Verde.

Alguns meses depois, Faustão foi submetido a outro transplante – dessa vez, de rim. A nova cirurgia, realizada em fevereiro de 2024, não teve relação com o primeiro procedimento. Por conta do estado de saúde do pai, João Filho cancelou uma festa que daria nesta quinta-feira (7). A comemoração celebraria a nova fase profissional de João, que estreará no SBT no próximo sábado (9). Também segundo o jornal, João teria alegado aos convidados que a festa foi cancelada por “motivos pessoais”. A assessoria do artista e do hospital não deram mais informações sobre o caso do apresentador até o momento.