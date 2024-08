Faustão realiza exame de rotina no mesmo hospital que Silvio Santos está internado

Procedimento é realizado desde abril; apresentador foi submetido a um transplante em fevereiro

Reprodução/Instagram/@joaosilva Faustão realizou dois transplantes no último ano



O apresentador Faustão esteve no Hospital Albert Einstein nesta sexta-feira (16) para realizar um procedimento de rotina, o qual realizada desde abril. Em fevereiro ele passou por um transplante de rim e desde então periodicamente se interna para exames regulares que verificam se o órgão transplantado está funcionando bem. Em agosto ele realizou um transplante de coração. Faustão esteve no mesmo hospital que Silvio Santos, 93 anos, internado desde 1º de agosto. O estado de saúde do dono do SBT é mantido sob sigilo até internamente no Albert Einstein. Nem os médicos e enfermeiros de plantão na emergência têm acesso ao prontuário. Durante lançamento da autobiografia de Preta Gil, na quarta-feira (14), o neto Tiago Abravanel contou que ainda não tinha visitado o avô no hospital. “É super-restrito. Óbvio que a família está cuidando, mas graças a Deus ele está super bem e assistido por todos os médicos”, disse.