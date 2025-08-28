Faustão recebe alta de hospital

Apresentador estava internado há três meses no Albert Einstein, em São Paulo; internação ocorreu devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse

Reprodução/Band Faustão recebe alta hospitalar após um período de três meses de internação



O apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão, recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (28), após um período de três meses de internação. A saída do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde estava hospitalizado desde o dia 21 de maio, foi confirmada pelo boletim médico da instituição. Segundo a nota oficial, Faustão, de 75 anos, “se encontra bem clinicamente, com bom funcionamento dos órgãos transplantados” e seguirá o tratamento em casa, com uso de medicamentos imunossupressores e acompanhamento médico regular.

A internação do apresentador teve início devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período hospitalar, ele foi submetido a um transplante de fígado e a um retransplante renal, procedimentos que já havia realizado anteriormente. Sua esposa, Luciana Cardoso, e o filho, João Silva, expressaram otimismo e gratidão pela recuperação, que se deu progressivamente após a alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para um quarto no hospital.

Publicado por Nícolas Robert