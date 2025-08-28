Haddad e Lewandowski se manifestam sobre mega-operação da PF

Operações foram iniciadas na manhã desta quinta (28); de acordo com a Fazenda, intuito é desmantelar redes criminosas que atuam na lavagem de dinheiro e na gestão fraudulenta de instituições financeiras

Os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública, realizarão uma coletiva de imprensa às 11h desta quinta-feira (28) para discutir duas operações da Polícia Federal voltadas ao combate do crime organizado no setor de combustíveis. A coletiva contará também com a presença do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e da subsecretária de fiscalização da Receita Federal, Andrea Costa Chaves.

As operações foram iniciadas na manhã desta quinta-feira (28). O Ministério da Fazenda ressaltou que o intuito das ações é desmantelar redes criminosas que atuam na lavagem de dinheiro e na gestão fraudulenta de instituições financeiras. As investigações revelaram movimentações ilegais que superam R$ 23 bilhões em uma rede criminosa em todo o país.

