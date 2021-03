Felipe Neto vence processo contra o empresário Luciano Hang

Ação era baseada em publicação feita pelo youtuber que criticava a decisão da Havan, comandada por Hang, de vender alimentos essenciais para permanecer aberta durante a pandemia

Reprodução A Havan afirmou que irá recorrer contra a vitória de Felipe Neto



O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, perdeu um processo movido por ele contra o Youtuber e empresário Felipe Neto por conta de uma publicação feita na pandemia. Na publicação em questão, o produtor de conteúdo criticava a decisão da empresa em começar a vender produtos e alimentos essenciais para poder funcionar durante a fase mais restritiva da pandemia, na qual apenas serviços indispensáveis podiam abrir as portas. A decisão da Justiça foi confirmada pela Jovem Pan junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). Nas redes sociais, Felipe Neto comemorou a decisão: “Mais uma vitória, galera”. Além de perder a disputa, Hang deverá arcar com os honorários dos advogados de defesa do youtuber.

Procurada pela Jovem Pan, a Havan comentou a decisão judicial, dizendo que “sempre teve autorização para venda de produtos alimentícios, o que perdurou durante a pandemia de Covid-19“, classificando as falas de Felipe Neto como “imprecisas” e dizendo que elas visavam induzir os leitores a erros. Em nota enviada à imprensa, a empresa disse ainda que, ao lado de Hang, irá recorrer da decisão do TJ-SP e afirmou confiar que a Justiça “irá reconhecer a ilicitude da publicação com informações inverídicas”.