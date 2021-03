Ingrid Guimarães participa do ‘BBB 21’ e leva bronca por citar ‘A Fazenda’; assista

Atriz perguntou para Viih Tube durante uma brincadeira se ela trocaria de reality show

Reprodução/Globo/09.03.2021 Ingrid Guimarães disse que levou bronca por falar da 'Fazenda' no 'BBB 21'



A participação que a atriz Ingrid Guimarães fez no “BBB 21” nesta terça-feira, 9, está dando o que falar nas redes sociais. Assim como Thelma, a artista apareceu na casa por um telão devido à pandemia da Covid-19 para comandar uma dinâmica que deu prêmio aos participantes. Relembrando uma antiga brincadeira feita na televisão brasileira, na qual a pessoa fica em uma cabine com um fone e, sem ouvir, precisa dizer se troca um prêmio pelo outro quando uma luz acende, Ingrid acabou levando uma bronca por citar o reality show da Record, emissora concorrente da Globo. Antes da brincadeira começar, a atriz disse: “Vou fazer uma pergunta qualquer para ver se ela está ouvindo”. Com bom humor, Ingrid perguntou: “Viih Tube, você trocaria o BBB pela Fazenda?”.

Antes da sister responder, a atriz revelou: “Levei bronca, vou fazer outra pergunta”. Nisso, luz da cabine acendeu e Viih disse: “Troco”. Foi então que Ingrid falou: “Troca? Coitada, gente, ferrei a Viih Tube”. Outro momento que está sendo muito comentado foi quando a atriz perguntou para Pocah se ela andava sonhando com o apresentador da atração: “Você por acaso, nessas semanas todas de casa, já teve um sonho assim mais quente, mais erótico com o Tiago Leifert? Desculpa mulher do Tiago Leifert”. A resposta da funkeira foi: “Sim”. Ingrid então comentou: “Gente, atrapalhei casamentos por aí, será?”.