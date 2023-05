‘Feliz em não ser mais necessária’, diz Luisa Mell ao deixar instituto que levava seu nome

Ativista disse que sai ‘com um buraco no peito’ e enfatizou que vai continuar lutando pela causa animal

Reprodução/Instagram/luisamell Luisa Mell se despediu do Instituto Caramelo e disse que continuará lutando pela causa animal



A apresentadora e ativista da causa animal Luisa Mell se despediu da ONG que levava seu nome e passou a se chamar Instituto Caramelo. Na noite desta quarta-feira, 3, a artista publicou nas redes sociais: “Em nome de todos os caramelos, preciso dizer que fico tranquila. E quero que fiquem também. Apesar das divergências entre mim e a diretoria, preciso que entendam que toda a equipe veterinária é maravilhosa, de total e absoluta competência e confiança. O mesmo posso garantir dos tratadores”. Quando anunciou a alteração de nome, o instituto declarou que Luisa nunca contribuiu com recursos financeiros e que seu nome era usado para dar mais visibilidade ao trabalho da entidade. Em seu texto de despedida, a ativista comentou: “A parte financeira também estou tranquila, os novos diretores tem muito recursos e se comprometeram a nunca deixar faltar nada. Quanto a mim, saio com um buraco no peito, mas também feliz em hoje não ser mais necessária. Buscarei um novo caminho… mas sempre com a missão, que mesmo que eu queira não sai do meu coração”. A ativista agradeceu o apoio que recebeu em meio ao atrito com o agora Instituto Caramelo e enfatizou que seus propósitos seguem os mesmos. “A causa animal é muito maior do que minha existência. Sigo usando tudo o que me foi dado para salvar e defender os animais. Meu compromisso é com eles. Sempre será.”