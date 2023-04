Instituto Luisa Mell muda de nome e critica ativista: ‘Nunca colocou dinheiro’

ONG diz que mudança tem como objetivo ‘despersonificar o trabalho’ e ‘separar interesses individuais do propósito do grupo’

Reprodução/Instagram/luisamell Luisa Mell segurando cachorro no colo enquanto grava vídeo para as redes sociais



O Instituto Luisa Mell anunciou no último sábado, 29, que passará a ser chamado de Instituto Caramelo. Em nota divulgada nas redes sociais, a ONG responsável por dar assistência aos animais disse que utilizou o nome da ativista para ter mais visibilidade no trabalho. “Esse grupo convidou Luisa Mell para participar, com a premissa de que fosse um serviço totalmente voluntário de todos. A opção de o instituto levar o nome ‘Luisa Mell’ foi para ajudar o maior número de animais possível, partindo de uma marca conhecida com um trabalho real por trás”, diz o instituto. “Ao contrário do que muitos pensam, Luisa nunca colocou dinheiro algum no instituto. Nenhuma doação sequer”, completou o instituto, em resposta a uma seguidora.

Segundo o comunicado, a mudança tem como objetivo “despersonificar o trabalho” e “separar interesses individuais do propósito da ONG”. “Essa mudança vem para despersonificar o trabalho e separar posturas e interesses individuais do propósito do grupo. Ela foi fruto de muita conversa, entendimento e planejamento. E toda nossa equipe se mantém, os animais seguem no abrigo e o nosso espaço, que foi cedido e construído com recursos particulares de uma das fundadoras, permanece o mesmo”, explicou. Até o momento desta publicação, Luisa Mell não se pronunciou sobre o caso. A reportagem do site da Jovem Pan também procurou a ativista e aguarda resposta. Veja a nota do Instituto Caramelo abaixo.