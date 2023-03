Fenômeno da internet, Flavia Pavanelli fala sobre vida após retirada de procedimentos estéticos: ‘O natural é muito mais belo’

Em entrevista ao site da Jovem Pan, influenciadora também comentou como anda a vida amorosa e sobre os planos de continuar atuando na televisão

Lucas Lima/Jovem Pan Flavia Pavanelli lançou nesta semana a FAVE, sua própria linha de produtos para cuidados com a pele



A influenciadora digital e atriz Flavia Pavanelli abriu o jogo para falar sobre a vida após a retirada de procedimentos estéticos. Em entrevista exclusiva ao site da Jovem Pan durante lançamento de produtos para cuidados com a pele, a artista também comentou como anda a vida amorosa e sobre os planos de continuar atuando na televisão. No Tetto Rooftop Lounge, em São Paulo, Flavia reuniu familiares e amigos para apresentar a FAVE, sua própria de linha de cosméticos. Pioneira no compartilhamento de conteúdos com informações e dicas sobre estética nas redes sociais, ela traz inicialmente ao mercado dois produtos para o rosto. De acordo com a influenciadora, a nova linha de produtos reforça o cuidado da beleza natural. Inclusive, a também modelo disse que está em um processo de diminuição e retirada de procedimentos estéticos e garante que se sente melhor. “Sinto essa revolução e necessidade no geral há algum tempo. É muito bom perceber que o natural é muito mais belo, ainda mais depois de viver uma fase de exageros. Faz muito mais sentido termos uma pele bem cuidada e a maquiagem, e a estética ser um plus. Nossa beleza tem que ser ressaltada e não alterada”, frisou.

Conhecida por dar vida à personagem “Brenda” nas novelas “As Aventuras de Poliana” e “Poliana Moça“, ambas do SBT (a última continua no ar), a atriz revelou que tem sondado novos projetos. No entanto, ela deixou claro que o seu principal objetivo no momento é focar no empreendedorismo, com a FAVE. “Por enquanto, tenho sondado possibilidades de projetos, sim, mas meu foco está no empreendedorismo, não posso negar. Minha agenda hoje é bem diferente de anos atrás, então preciso de algo que me possibilite conciliar minhas empresas. Mas, nada me impede de novas negociações, eu amo atuar e não pretendo parar por aqui”, disse Flavia.

Em relação à vida amorosa, a influenciadora digital fez mistério e comentou que os relacionamentos estão em “segundo plano” no momento. “Nada impede que o destino me surpreenda”, brinca. “Está em segundo plano no momento. Mas, como disse, nada impede que o destino me surpreenda. Estou leve, feliz e vivendo um momento indescritível, se vier alguém, que seja pra somar a tudo isso”, reforçou. Nesta nova fase, de empreendedorismo, Flavia anunciou que pretende lançar novos produtos neste ano. “Está sendo difícil encontrar palavras porque estou vivendo uma das melhores fases da minha vida. Trabalhei por três anos nesse projeto de forma off-line, então, ver tudo acontecendo e ter essa repercussão tão positiva, está sendo único. Realmente FAVE nasceu pra ser muito além de uma marca”, disse. “Temos uma esteira de lançamentos recheadas que devemos lançar até o final de 2023. Podem esperar produtos tecnológicos e inovadores”, acrescentou.