Sete atitudes que você não deve tomar para ter sucesso na vida

Se eu te pedir para não pensar em um elefante branco, o que você faz? Imediatamente visualiza um. Sim, hoje resolvi começar a coluna com essa brincadeira que fazemos com nosso cérebro o tempo todo para mostrar o tamanho da força do nosso pensamento e o que mudou com relação ao equilíbrio do profissional e pessoal atualmente (porque mudou muita coisa). Antigamente, conseguíamos separar de forma clara os dois universos. Porém, com a globalização, a internet e redes sociais, o cenário mudou e, se a saúde mental da pessoa não vai bem, ela terá problemas no trabalho e fora dele. “Há uma tendência positiva na atualidade de que as organizações queiram que seus funcionaram se sintam felizes no trabalho. O fato é que um trabalhador feliz produz mais, tem mais engajamento com os objetivos da empresa e fica menos estressado. Passamos um terço ou metade de nossas vidas trabalhando, e é por isso que as empresas têm procurado esse perfil de ‘trabalhador mais feliz’, que tenha paixão pelo que faz”, explica Edson de Paula, psicanalista, escritor e especialista em treinamentos motivacionais e comportamento que atua hoje para grandes empresas brasileiras.

Então a gente já começa falando sobre algo complexo e tendo a certeza de que é preciso saber equilibrar os lados para ter êxito por completo. De acordo com o terapeuta, o perfil pessoal complementa o profissional e vice-versa, e assim faz-se necessário proteger seu espaço pessoal e estabelecer limites claros para o trabalho e o lazer. “A dica aqui é criar regras de conduta que satisfaçam a ambos, ou seja, fazendo uma reflexão do tipo ‘em quais situações o trabalho é mais importante que minha vida pessoal?’ ou ‘quanto priorizo minha vida pessoal em detrimento ao meu trabalho?’. Isso irá beneficiar seu bem-estar mental, reduzir estresse e até melhorar a dinâmica social da sua vida como um todo. Enfim, antes de separar sua vida privada do trabalho, no entanto, você precisa saber onde estão seus limites pessoais”, ensina.

O palestrante aponta que sempre existe uma luz no fim do túnel: “O que mais entendi ao longo destes anos na minha trajetória acadêmica e corporativa é que a sabedoria de aprender com o fracasso é incontestável. No entanto, organizações que fazem isso bem são extraordinariamente raras e isso não se deve apenas à falta de comprometimento por parte das pessoas ou das organizações com o ato de aprender com os erros. Grandes empresas têm um interesse genuíno em auxiliar suas equipes com as falhas que atrasam o desenvolvimento organizacional. Mas é preciso reforçar aqui que as pessoas que fazem parte das organizações também precisam ‘fazer a sua parte’, assumindo uma postura de accoutability, prestando contas dos seus atos e estando abertas a falar sobre os erros, sem se sentirem cerceadas. É uma via de mão dupla, se a organização abre espaço para se falar dos erros, os funcionários se sentem livres para expressar suas opiniões e, desse, modo buscam soluções mais criativas para resolver os problemas e aumentar o desempenho organizacional”. A pedido da coluna, Edson de Paula listou sete atitudes que não devem ser tomadas se o seu foco é sucesso. Atenção!

1. NÃO PLANEJAR

Se você não estabelecer metas, não focar e seguir os passos necessários para obter aquilo que deseja, provavelmente falhará todas as vezes. O que você quer ser, fazer e ter? Planejar o que você deseja para seu futuro é o primeiro passo para obter o sucesso.

2. NÃO ACREDITAR EM SI

De nada adianta planejar e saber aonde ir se você não confiar no seu talento. Para obter o sucesso, você precisa ser o seu maior fã, ser apaixonado pelas suas conquistas e acreditar que é possível melhorar sempre, enfrentando todos os desafios sem desistir. É preciso ter confiança, cumplicidade e compromisso para fazer seu talento brilhar no palco da vida.

3. NÃO TER VONTADE DE APRENDER

Quando se trata da busca pelo sucesso, você não pode ignorar nada: todas as informações são importantes e ser curioso e obstinado por obtê-las coloca você um passo à frente dos seus concorrentes. É preciso ter força de vontade e disciplina para aprender coisas novas todos os dias e aplicá-las imediatamente, pois saber e não fazer é o mesmo que não saber.

4. NÃO SABER SE COMUNICAR POSITIVAMENTE

A negatividade é um dos grandes bloqueadores do sucesso. Das quatro emoções básicas (medo, raiva, tristeza e alegria), somente uma é positiva e três são negativas. Portanto, todo ser humano é essencialmente negativo e pessimista por natureza. É preciso positivar sua comunicação. Diga “o que quer para si” ao invés de reforçar “o que não quer para si”, como “quero emagrecer com saúde” ao em vez de “não quero engordar”.

5. TER EXCESSO DE CONFIANÇA

Confiança é algo muito importante para conduzir você ao sucesso, mas apenas isso não basta. É preciso compreender que erros e fracassos são inevitáveis. Portanto, há a necessidade de se fazer planos de contingências, pensando sempre “o que pode dar errado” para prever erros e evitar o fracasso. Se você tiver uma atitude excessivamente confiante, a distração irá se aproximar e você não conseguirá enxergar quais são os seus pontos fracos e as ameaças que rodeiam seu sucesso.

6. NÃO TER PACIÊNCIA

Se não tiver paciência, o sucesso se afastará de você tão velozmente quanto a rapidez com a qual você quer que as coisas aconteçam na sua vida. “Quando você é naturalmente impaciente, tende a fazer as coisas muito mais rapidamente do que qualquer outra pessoa. Isso não significa que será feito com excelência, compreende? O sucesso exige excelência, que por sua vez exige paciência e persistência. O impaciente trabalha rápido e duramente no início, mas desiste no primeiro fracasso. O paciente trabalha consistentemente do começo ao fim, persistindo até conquistar a excelência e, depois, o sucesso”, detalha.

7. TER GANÂNCIA

É uma atitude negativa que as pessoas normalmente têm quando se tornam bem-sucedidas. O dinheiro e poder “sobem à cabeça” e a ganância é o desejo constante de ter isso cada vez mais. O que geralmente acontece é que essas pessoas acabam se destruindo por causa disso, por não terem um propósito bem definido para seu sucesso, que deveria ser uma paixão por ajudar pessoas ou construir um legado. Já a ambição é o desejo constante de se alcançar um objetivo, de ser bem-sucedido. Portanto, tenha ambição, não ganância.

