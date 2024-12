Fernanda Lima faz tour pela sala de TV e revela ter comprado sofá usado

Durante a gravação, apresentadora expressou seu desejo de criar um espaço que fosse tanto acolhedor quanto divertido para a família

Reprodução/Instagram Fernanda enfatizou a importância de ter um lar que reflita conforto e bem-estar



Neste sábado (21), Fernanda Lima compartilhou no Instagram um vídeo que revela a sala de TV de sua residência em São Paulo. No registro, a apresentadora aparece ao lado de sua filha Maria, de apenas 4 anos. Durante a gravação, ela expressou seu desejo de criar um espaço que fosse tanto acolhedor quanto divertido para a família.

A artista destacou alguns elementos do ambiente, como um sofá adquirido de segunda mão e o teto pintado em um tom mostarda, que, segundo ela, traz alegria durante suas sessões de ioga. Fernanda enfatizou a importância de ter um lar que reflita conforto e bem-estar, especialmente para as atividades que realiza com a filha.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além disso, a apresentadora mencionou a presença de plantas em sua casa, que contribuem para a atmosfera agradável do local. Ela também mostrou a árvore de Natal, que foi um pedido especial de Maria, ressaltando a importância de criar memórias afetivas em família durante as festividades. Para encerrar o vídeo, Fernanda fez um alerta divertido sobre o sofá, estabelecendo uma única regra: a proibição de sujá-lo.

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fernanda Lima (@fernandalima)

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos