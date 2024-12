‘Ainda Estou Aqui’ lidera indicações ao Prêmio APCA

Outro longa-metragem que também se destacou com o mesmo número de indicações é “O Dia Que Te Conheci”, dirigido por André Novais Oliveira

Os indicados para o Prêmio APCA, organizado pela Associação Paulista de Críticos de Arte, foram revelados, destacando-se o filme “Ainda Estou Aqui“, que conta com as atuações de Fernanda Torres e Selton Mello, e que recebeu cinco indicações. Outro longa-metragem que também se destacou com o mesmo número de indicações é “O Dia Que Te Conheci”, dirigido por André Novais Oliveira. Na categoria de Melhor Filme, os concorrentes incluem “Estranho Caminho”, de Guto Parente, “Greice”, de Leonardo Mouramateus, e “Retrato de um Certo Oriente”, de Marcelo Gomes. Além disso, “Saudade Fez Morada Aqui Dentro”, de Haroldo Borges, também figura entre os indicados. A diversidade de obras reflete a riqueza do cinema nacional.

Os documentários também têm seu espaço nas indicações, com títulos como “A Flor do Buriti”, de João Salaviza e Renee Nader Messora, e “Amanhã”, de Marcos Pimentel. Outros filmes notáveis na categoria incluem “Antonio Candido, Anotações Finais”, de Eduardo Escorel, e “Fernanda Young: Foge-me ao Controle”, de Susanna Lira. A lista é completada por “Othelo, o Grande”, de Lucas H. Rossi dos Santos, e “Salão de Baile”, de Juru e Vita. Na disputa pela Melhor Direção, André Novais Oliveira, por “O Dia Que Te Conheci”, e Walter Salles, por “Ainda Estou Aqui”, são alguns dos nomes em destaque. Outros diretores indicados são Eduardo Escorel, Juliana Rojas e Marcelo Gomes, além de Susanna Lira, que também concorre na categoria de Melhor Roteiro com seu filme sobre Fernanda Young.

Os prêmios de atuação também prometem acirrar a competição. Na categoria de Melhor Ator, nomes como Selton Mello e Matheus Nachtergaele se destacam, enquanto na categoria de Melhor Atriz, Fernanda Torres e Denise Weinberg são algumas das concorrentes. A premiação, que será realizada no dia 13 de janeiro, marca a primeira vez que a APCA inclui categorias específicas para o cinema, ampliando seu reconhecimento às produções audiovisuais.

