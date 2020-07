‘Cuidem-se e cuidem de seus pais’, diz Fernanda Lima após morte de pai por Covid-19

View this post on Instagram

Taí a foto que eu tava procurando (a terceira da galeria, na qual dei a notícia da minha última gravidez por Skype pro meu pai). Queria escrever mais sobre ele e dividir os relatos que ouvi nos últimos dois dias mas ele ia achar uma bobagem tudo isso. E ainda ia reclamar dos meus erros de concordância verbal no post anterior. Meu careca segue me transformando. Esse mundo de hoje, sem beijos e abraços, não combina em nada com ele. Cuidem-se e cuidem de seus pais. Eles devem estar confusos com tanta notícia falsa e não querem ser interrompidos em suas liberdades. Quem puder fique em casa mais um pouco e, se não puder, use máscara. Logo mais estaremos livres e aglomerados. Sinto muito pelas famílias que perderam entes queridos como eu. Obrigada a todos os médicos e enfermeiros que estão na linha de frente nesse momento. Heróis que fala, né? Meu abraço e agradecimento eterno para aqueles que cuidaram com tanto zelo do meu pai durante o período de internação no Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre: Noite B Técnicos: Márcia Soldatelli Paz Barbara Santos Machado Vagner Humbert Fábio Noronha da Rosa Diego Henrique da Silva Claudiane Ínes Agnes de Moura Andressa Martins Ferreira Enfermeiros: Leandro Campos Laura Maggi da Costa Carolina Maltz Noite A Técnicos: Luis Fernando Fernando Dutra Corrêa Rayza Rosa Rafael Oliveira Vilson Medeiros Kathrein Garcia Ramos Jessica Nayara Alves Enfermeiros: Marina Elias Juliana Bainy Rafaela Souza Manhã e tarde: Técnicos: André Menezes Josiane Farias Rafael Vargas Karine Machado Michele Pedroso Fabiane Petry Pamela Batista Pamela Assman Haislan Sbruzzi Enfermeiros: Shirley Belan de Souza Patrícia Umpierre Sonia Panembeker Vitória Homem Enfermeiras no quarto: Andreia de Aguiar Keppler Juliane Borges de Lima