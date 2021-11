Fernanda Montenegro é eleita para a Academia Brasileira de Letras

A consagrada atriz de 92 anos irá ocupar a Cadeira 17, sucedendo o acadêmico e diplomata Affonso Arinos de Mello Franco, morto no dia 15 de março de 2020

A Academia Brasileira de Letras (ABL) elegeu nesta quinta-feira, 4, a atriz Fernanda Montenegro para ocupar a Cadeira 17, sucedendo o acadêmico e diplomata Affonso Arinos de Mello Franco, morto no dia 15 de março de 2020. “Fernanda Montenegro é um dos grandes ícones da cultura brasileira. Intelectual engajada e sensível leitora do real. Sua presença enriquece os laços profundos da Academia com as artes cênicas. Com ela, adentram, luminosos, tantos, personagens, que marcaram gerações, passado, presente e futuro”, declarou Marco Lucchesi, presidente da ABL.

Referência na dramaturgia e autora de diversos livros, Fernanda Montenegro, atualmente com 92 anos, era candidata única ao posto, vago desde o ano passado, e recebeu 32 votos. A falta de concorrentes ao posto, inclusive, é apontada pelo meio como uma deferência à grande dama do cinema. O estatuto da Academia Brasileira de Letras estabelece que para alguém se candidatar a uma vaga é preciso ser brasileiro e ter publicado, em qualquer gênero da literatura, obras de reconhecido mérito, além de livros de valor literário. A entidade tem 40 membros perpétuos e efetivos, mas conta com outros 20 correspondentes estrangeiros. Os ocupantes anteriores da cadeira 17 foram: Sílvio Romero (fundador) – que escolheu como patrono Hipólito da Costa, Osório Duque Estrada, Roquette Pinto, Álvaro Lins e Antonio Houaiss.