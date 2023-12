Fernanda Montenegro se encontra com Papa Francisco e recebe benção no Vaticano; veja vídeo

Atriz e a filha, Fernanda Torres, participaram da Audiência Geral; elas passaram o Natal na Itália

Reprodução/Instagram/@ fernandamontenegrooficial Fernanda Montenegro falando com Papa Francisco



A atriz Fernanda Montenegro, de 94 anos, compartilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece, ao lado de sua filha, Fernanda Torres, recebendo a benção do Papa Francisco. O encontro aconteceu ao término da Audiência Geral. No vídeo, a qual leva a legenda ‘Amém’, é possível vê-la dirigindo algumas palavras ao pontífice que a responde: ‘Deus te abençoe’. A postagem também foi compartilhada no story, onde ela escreve ‘Amém Papa Francisco’. O encontro entre Fernanda e Francisco gerou uma série de comentários, algum deles em tom de brincadeira. ‘Pronto, o Papa está abençoado’, ‘Recebeu a benção da Nossa Senhora’, ‘O Papa não dorme hoje sabendo que apertou a mão da Fernanda’, ‘O encontro com A Entidade deve ter deixado o Papa feliz’, foram alguns dos comentários feitos pelos internautas. As atrizes passaram o Natal na Itália e, segundo o perfil do site Vatican News, assistiram, junto a outros membros da família, a missa do Galo, presidida por Francisco.