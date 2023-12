Ana Castela comemora compra de carro luxuoso: ‘Fruto do meu trabalho’

Cantora teve conquista celebrada pelo namorado Gustavo Mioto: ‘Estou ansioso para te ver estacionando’

Reprodução/Instagram/anacastela Ana Castela comemorou compra de novo carro



A cantora Ana Castela aproveitou o fim de 2023 para adquirir um novo carro. Nas redes sociais, ela deu detalhes do automóvel luxuoso que comprou. “Fruto do meu trabalho, suor, choro, haters que não pode faltar, felicidade e dedicação! Obrigada Deus, pai e mãe por nunca deixarem eu desistir. Não vou saber estacionar e nem ver quem está na rua, mas Deus cuida”, brincou. A sertaneja visitou uma concessionária e publicou fotos com o veículo preto decorado com um gigante laço vermelho. “Estou ansioso para te ver estacionando”, comentou o namorado, Gustavo Mioto. Horas depois, Ana Castela publicou um print de mensagem onde diz que bateu um carro para seu pai. O automóvel, no entanto, não é o mesmo que ela adquiriu nesta tarde. Minutos depois ela mostrou os bancos do carro e brincou dizendo que seus familiares não a deixarão dirigi-lo.